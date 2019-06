Ein Elefantenbaby versetzt einen belgischen Zoo in Brugelette in Entzücken. Kurz nach der Geburt machte das kleine kräftige Mädchen seine ersten Schritte - keine Seltenheit. Elefantenbabys lernen bereits in den ersten Minuten ihres Lebens Stehen und Gehen. Unterstützt wurde die Elefantin von ihrer Herde, die ihr sanft auf die Beine half.

Im Pairi Daiza Park in Belgien leben vom Aussterben bedrohte asiatische Elefanten, die eines Tages in die Freiheit entlassen werden sollen.