Tony Parker Jr.: Französische Basketball-Legende tritt ab

Tony Parker Jr gilt zusammen mit Dirk Nowitzki als der beste europäische Basketballer seiner Generation – jetzt hat er seinen Rückzug bekannt gegeben. Der 37 jährige Parker, in Belgien geborener Sohn eines US-Basketballprofis, wuchs in Frankreich auf und wurde 2001 für die NBA entdeckt. Er spielte von 2001 bis 2018 in der amerikanischen Profiliga bei den San Antonio Spurs, mit denen er viermal die Meisterschaft gewann, seit Sommer 2018 war er bei den Charlotte Hornets unter Vertrag.

2007 wurde Parker als erster Europäer zum besten Spieler der Finalserie gekürt, insgesamt sechsmal war er beim All-Star-Spiel dabei. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde Parker 2013 Europameister. Parker bleibt dem Sport erhalten, es investierte einen Teil seines Einkommens in eine französische Profi-Basketball-Mannschaft. Insgesamt bestritt Parker 1480 NBA-Spiele.