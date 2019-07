In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein Bus explodiert, der Angestellte der Regierung transportierte. Wie die Behörden mitteilten, war eine Bombe an dem Fahrzeug montiert. Mindestens fünf Menschen starben, zehn wurden verletzt, hieß es weiter.

Kurze Zeit später habe es zwei weitere Explosionen in der Stadt gegeben. Eine ereignete sich in der Umgebung des Busses, die zweite im Osten der Stadt, so ein Sprecher des Innenministeriums. Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag.