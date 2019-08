Beim Angriff auf eine Militärparade in der Stadt Aden in Jemen hat es laut der Nachrichtenagenturen AFP und Reuters viele Opfer gegeben.

Die Huthi-Rebellen haben die Verantwortung für die Attacke übernommen.

In Jemen herrscht sein mehreren Jahren Bürgerkrieg, in dem sich Saudi-Arabien und Iran einen Machtkampf um den Einfluss in der Region liefern. Der Iran unterstützt dabei die Huthis.