Nadal holt sich ATP-Titel in Montreal

Der Spanier Rafael Nadal hat das ATP-Tennis-Turnier im kanadischen Montreal gewonnen.

Im Finale bezwang der Weltranglisten-Zweite den Russen Daniil Medwedew mit 6:3 und 6:0.

Für den 33-jährigen Nadal war es bereits der fünfte Triumph bei dem Turnier in Kanada - das abwechselnd in Montreal und Toronto ausgetragen wird - und sein insgesamt 35. Erfolg bei einem ATP-Masters.

Das in dieser Woche stattfindende ATP-Turnier in Cincinnati hat Nadal abgesagt, um sich für die US Open zu schonen. Dieser letzte Grand-Slam-Wettbewerb der aktuellen Saison beginnt in zwei Wochen in New York (26.08.-08.09.).