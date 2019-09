Auf der griechischen Insel Zakynthos kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand, der am Sonntag ausbrach. Aufgrund starker Winde breiteten sich die Flammen rasch aus. Die Ortschaften Agalas und Keri gerieten in Gefahr, die Bevölkerung musste deshalb in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Gebäude wurden beschädigt. Mittlerweile machen die Brandbekämpfer Fortschritte, wird gemeldet. Sie hoffen, das Feuer in Kürze völlig unter Kontrolle zu haben. Zakynthos ist die zehntgrößte Insel des Landes.