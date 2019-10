Prinz Harry verklagt Zeitungen: Private Mailbox-Nachrichten abgehört

Es ist ein neues Kapitel im Kampf der Royals gegen die Boulevardpresse. Prinz Harry verklagt zwei britische Zeitungsverlage wegen illegalen Abhörens von persönlichen Mailbox-Nachrichten. Entsprechende Medienberichte wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Palastkreisen bestätigt.

Zu den betroffenen Verlagen (News Group Newspapers und Reach plc) gehören etwa die Zeitungsmarken «The Sun» und «Mirror». Beide Blätter befinden sich unter den auflagenstärksten Zeitungen Großbritanniens.

Angelegenheit erinnert an Medienskandal von "News of the World"

Die Vorwürfe erinnern an einen der größten Medienskandale in der Geschichte Großbritanniens, in dessen Zentrum 2011 die inzwischen eingestellte Boulevardzeitung «News of the World» stand. Jahrelang hatten Journalisten Handygespräche von Verbrechensopfern und Prominenten abgehört und Polizisten bestochen.

Emotionaler Brief Harrys an die Öffentlichkeit

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Harry in einem emotionalen Brief an die Öffentlichkeit gewandt, in dem er eine «skrupellose Kampagne» gegen seine Frau Meghan beklagte. Eine Zeitung hatte einen privaten Brief Meghans in Auszügen veröffentlicht und kommentiert.