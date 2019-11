Seltene Rothschild-Giraffe dem Publikum vorgestellt

12 Tage nach der Geburt wurde die kleine, männliche Giraffe in dem tschechischen Zoo von Liberec dem Publikum vorgestellt. Sie gehört zur vom Aussterben bedrohten Rothschild-Unterart (Giraffa camelopardalis rothschildi). Von diesen Giraffen gibt es nur noch etwa 2000 in der Wildnis in Kenia und Uganda. Das Giraffenbaby ist schon 1 Meter 90 groß und wiegt 60 Kilo. Einen Namen hat der Giraffen-Junge noch nicht.