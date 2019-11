Vor zwei Tagen hatte die Polizeidirektion die Demonstration der rechtsextremen NPD gegen drei freie Journalisten, die viel über Rechtsextremismus in Deutschland berichten, verboten. An diesem Samstag durfte der NPD-Marsch dann doch stattfinden. Aus Solidarität mit den drei Journalisten und für die Pressefreiheit demonstrierten gleichzeitig laut Polizeiangaben etwa 5.000 Menschen - gegen die NDP.

Zahlreiche Journalistenverbände, die Gewerkschaft Verdi, der Fussball-Club Hannover 96 und viele andere hatten zu der Gegendemo aufgerufen. Einer der Slogans war "Hannover ist bunt". Auch der neue Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen unterstützt die Anti-NPD-Demo.

Auf Twitter beklagten viele Teilnehmer der Gegendemonstration, dass die Journalisten vor Ort Interviews mit dem Teilnehmern der NPD-Demo führten.

Im Aufruf von Reporter ohne Grenzen steht: "Angriffe auf Journalist*innen und Eingriffe in deren Privatleben sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Bei Szene-Veranstaltungen werden Journalist*innen regelmäßig Opfer rechter Gewalt. Die NPD-Demonstration in Hannover ist der nächste Schritt, um Kollegen das Leben zur Hölle zu machen." Die NPD-Demonstration richtete sich mit Namensnennung gegen die Journalisten Julian Feldmann (NDR Panorama), David Janzen (Sprecher des Bündnisses gegen Rechts in Braunschweig) und André Aden (vom Netzwerk Recherche Nord) , Die drei berichten seit Jahren über die rechtsextreme Szene und werden von Neonazis bedroht.

Die Polizei bemühte sich, die beiden Demonstrationen auseinander zu halten.

Laut Beobachtern nahmen etwa 100 Rechtsextreme an der NPD-Demo teil.

Einige Journalistinnen wie Annett Selle bericheten im Livestream aus Hannover.

