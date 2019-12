Der Südosten Frankreichs ist in der Nacht auf Montag erneut von heftigen Unwettern mit sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden. Für drei Departements galt am Montagmorgen wegen Hochwassergefahr immer noch die zweithöchste Unwetterwarnstufe (Orange).

Dennoch sind bislang mindestens fünf Todesopfer zu beklagen. In Südfrankreich kamen drei Einsatzkräfte des Zivilschutzes beim Absturz ihres Hubschraubers in der Nähe von Marseille ums Leben. Die Männer waren nach Medienberichten im Einsatz zur Unterstützung der Bevölkerung bei schweren Unwettern im Süden des Landes, als ihr Helikopter aus noch unbekannter Ursache abstürzte. Innenminister Christophe Castaner sprach den Familien und Kameraden der Opfer "mit tiefer Trauer" sein Mitgefühl aus. "Dieses Drama erschüttert uns alle", twitterte er.

Zuvor waren im Département Var zwei Menschen beim Versuch, ihre Tiere zu retten ums Leben gekommen . Ein Pferdestallbesitzer aus Fréjus starb nach Angaben der Präfektur des Départements, als er von den Fluten weggerissen wurde, während er auf seine Tiere aufpasste. Im Dorf Saint-Paul-en-Forêt wurde den Angaben zufolge ein Schäfer in seinem Auto ebenfalls von den Fluten weggerissen. Seine Leiche wurde später 300 Meter weiter in seinem Auto gefunden.

Besonders schwer betroffen waren die Küstengebiete an der französischen Riviera. Zahlreiche Orte wurden überflutet, der Zugverkehr war teilweise unterbrochen. Ein Fußballspiel zwischen AS Monaco und Paris Saint-Germain wurde abgesagt. Die Schulen blieben am Montagmorgen geschlossen.

Erst vor einer Woche hatten heftige Unwetter Chaos in Südfrankreich verursacht.