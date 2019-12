Umweltschützer marschieren durch Madrid - auch Greta Thunberg dabei

In Madrid haben tausende Menschen an einem Protestmarsch für besseren Umwelt- und Klimaschutz teilgenommen. Sie forderten die Politik zum Handeln auf. In der spanischen Hauptstadt findet derzeit die Klimatagung der Vereinten Nationen statt. Auch die schwedische Umweltschützerin Greta Thunberg war auf der Kundgebung in Madrid dabei. Sie wiederholte ihren Aufruf, dringend Maßnahmen zugunsten der Umwelt zu ergreifen.

„Die derzeitigen Spitzenpolitiker betrügen uns, das werden wir nicht mehr zulassen, wir werden sie nicht mehr damit davonkommen lassen. Wir sagen: Es ist genug! Es wird einen Umbruch geben, ob sie wollen oder nicht“, so Thunberg.

Die spanische Polizei schätzte anhand von Aufnahmen aus der Vogelperspektive, dass rund 15.000 Menschen der Kundgebung beiwohnten. Die Veranstalter sprachen hingegen von 500.000.