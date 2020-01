Sturmtief Gloria: starker Schneefall in Spanien, 4 Tote

Sturmtief Gloria fegt mit eisigem Wind und starkem Schneefall über den Osten Spaniens und forderte bislang vier Todesopfer.

Seit dem Wochenende ziehen Unwetter mit eisigem Wind, starkem Schneefall und Regen über große Teile Ostspaniens. Dabei kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Zwei Todesopfer starben an Unterkühlung, ein Mann wurde von herabstürzenden Dachziegeln erschlagen.

Die Behörden haben dazu geraten, zu Hause zu bleiben.

Bisbal Rober Rodríguez Botero wohnt in Valencia, er sagt: "Dieses Mal hat es uns hier in Valencia getroffen. Es ist wirklich schlimm, was hier passiert. Wir können sehen, dass der Klimawandel kein Witz ist. Jetzt können wir sicher sein, dass er wirklich existiert."

Der meteorologische Dienst hat eine Risikowarnung für mehrere Provinzen im Osten Spaniens herausgegeben, darunter auch für die Balearen und besonders für die Region um Barcelona.

AEMET / Euronews

In einigen Provizen hat Gloria zu unerwartet starkem Schneefall geführt. Die Feuerwehr in und um Valencia musste Schneepflüge, Streufahrzeuge und viele zusätzliche Arbeitskräfte einsetzen, was für diese Region ungewöhnlich ist.

In vielen Gemeinden in der Nähe der Küstenstadt blieben die Schulen geschlossen. In Alicante waren rund 20.000 Menschen zeitweise ohne Strom.

Das schlechte Wetter soll laut Meteorologen bis voraussichtlich Mittwoch anhalten.