Bernie Sanders (78) gewinnt New Hampshire vor Pete Buttigieg (38)

Bei den Vorwahlen der Demokraten in New Hampshire hat sich der linke Bernie Sanders (78) gegen den Gewinner von Iowa Pete Buttigieg (38) durchgesetzt. Auf Platz 3 kam Amy Klobuchar (59).

Dabei entwickelt sich das Rennen um den Präsidentschaftswahlen der Demokraten zu einem spannenden Wettbewerb, an dem sich eine steigende Zahl von Wählerinnen und Wählern beteiligt.

New Hampshire wählte als zweiter US-Bundesstaat nach Iowa. Der wichtige Super Tuesday, an dem zahlreiche US-Bundesstaaten abstimmen ist der 3. März 2020. Erst dann will der ehemalige Bürgermeister von New York, der Geschäftsmann Michael Bloomberg in die Vorwahlen einsteigen.

Beobachter meinen, in den kommenden Wochen gelte es auch, die Ergebnisse der moderaten Senatorin Elizabeth Warren, die in New Hampshire auf Platz 4 kommt, zu verfolgen.

Amy Klobuchar hat vor allem durch ihren Auftritt bei einer Debatte unter den Präsidentschaftskandidaturbewerbern überzeugt - und dann Pete Buttigieg einen Teil der moderateren Wählerschaft streitig gemacht.