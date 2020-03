Konditor-Kreation: Coronavirus als Schokoladenkugel

no comment

Eine mit roten Mandeln bestreute Schokoladenkugel ist die neue Kreation des Konditors Jean-Francois Pre, aus der französischen Region Finistere. Mit der originellen Süßigkeit erinnert der Bäcker an ein 3D-Modell des neuartigen Coronavirus.

In den vergangenen Tagen gingen bereits Dutzende davon über den Ladentisch. Das riesige Konfekt solle, so Konditor Pre, in diesen schwierigen Zeiten die Menschen zum Lächeln bringen.