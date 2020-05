DON'T PANIC - heute ist #TowelDay - 10 Tweets

An diesem Montag, den 25. Mai, ist #TowelDay, und auf Twitter ist der "Handtuch-Tag" Trending Topic. Science-Fiction-Fans wissen: das Nützlichste auf der Reise durch die Galaxis ist ein Handtuch verbunden mit dem Spruch "DON'T PANIC".

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist "DON'T PANIC" angesagt.

Der Ausspruch stammt aus "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" ("Per Anhalter durch die Galaxis") des britischen Schriftstellers Douglas Adams. Die Romanreihe war zunächst eine Radiokomödie, die 1978 auf BBC Radio 4 ausgestrahlt wurde, später gab es das Werk in Form von Bühnenshows, Comics, einer Fernsehserie, einem Videospiel und ein Spielfilm (2005).

In dem "Per Anhalter durch die Galaxis" hat eine der Hauptpersonen ständig ein Handtuch dabei. Sehr intelligente Wesen haben in dem Werk den Supercomputer Deep Thought gebaut. Mit dessen Hilfe wollen sie die Antwort auf die "Ultimative Frage des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest“ herausfinden. Die Antwort ist die Zahl 42.

"Macht’s gut und danke für den Fisch" (So Long, and Thanks For All the Fish) ist der vierte Teil der Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Trilogie.

Doch hier einige Tweets zum Towel Day.

Es gibt sogar Lesungen - natürlich ONLINE...