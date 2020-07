Wenn wir einmal Zeit, Energie und Ressourcen in ein bestimmtes Vorgehen investiert haben, wollen wir dieses Vorgehen oft nicht mehr aufgeben. Der Trugschluss ist, das man so viel in das Jetzt investiert hat, und das will man nicht aufgeben - was uns daran hindert, uns zu ändern. Verkehr, Energie, unsere Ernährung … wir bevorzugen das alte System, denn wir haben so viele Ressourcen in Arbeitsplätze und Infrastruktur rund um fossile Brennstoffe investiert.