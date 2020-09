Umdenken im Tourismus nach COVID-19

Business Planet wirft einen Blick auf den europäischen Reise- und Tourismussektor, einer der am stärksten von den Coronavirus-Beschränkungen betroffenen Sektoren. Wie hilft die EU? Wie sieht die Zukunft aus?

Seit 20 Jahren bietet Anne Prost maßgeschneiderte Führungen durch die Altstadt sowie gastronomische Erlebnisse in ganz Lyon an. Am Tag unserer Begegnung empfängt sie eine Gruppe von Wirtschaftsstudenten in der französischen Stadt. Ihr Unternehmen, das sich auf den Unternehmensmarkt konzentriert, erlebte vor der Pandemie einen Boom. Jetzt, so die Geschäftsfrau, gehe es ums Überleben. Sie musste einige schwierige Entscheidungen treffen:

"Leider musste ich meine Praktikanten entlassen. Ich musste den Kunden, die bereits bezahlt hatten, versichern, dass sie ihr Geld zurückerstattet bekommen bzw. dass ich das Geld für eine spätere Dienstleistung beiseitelegen würde. Und dann musste ich meine Kunden anrufen, um ihnen zu sagen, dass es mich immer noch gibt. Sobald wir diese Periode hinter uns haben, werde ich ihnen einen neuen und noch besseren Service anbieten können."

Wie die meisten Unternehmen, die in der Urlaubs- und Gastgewerbebranche tätig sind, musste die Französin ihr Geschäftsmodell an die 'neue Normalität'nach dem Lockdown anpassen.

"Es geht darum, die Menschen zu beruhigen und ihnen zu erklären, dass sie draußen in Sicherheit sind. Es geht darum, sie in kleinen Gruppen an Orte zu bringen, wo nur wenig los ist, auch wenn das bedeutet, mehrere kleine Gruppen zu bilden. Ich habe ein ganzes Team von Stadtführern, die für mich arbeiten, man passt sich an."

Trotz des Nachfragerückgangs und aller damit verbundenen Herausforderungen, die durch die Gesundheitskrise entstanden sind, blickt Anne Prost optimistisch in die Zukunft - sogar internationale Kunden kehren zurück:

"Am Anfang war es sehr kompliziert. Ausländische Studenten aus der ganzen Welt konnten nach Lyon zurückkehren, weil sie an französischen Schulen studieren. Für Unternehmen war es komplizierter, ihnen wurden viele Visa verweigert. Aber ich habe einige Reservierungen, die bestätigt wurden. Ich bin also sehr optimistisch."

Der Wiederaufschwung und die Zukunft

Mit einem Anteil von 10 Prozent am BIP der EU leidet die Tourismus-Industrie stark. Die Dienstleistungen in diesem Sektor sind im Juni im Vergleich zum Februar dieses Jahres um 75 Prozent eingebrochen. Um Millionen von Arbeitsplätzen zu retten, lockerte die Europäische Kommission die Regeln für staatliche Beihilfen. Seitdem hat sie ihre Finanzkraft auch über mehrere europäische Programme und Fonds - darunter die

Experten der Reisebranche wie Emmanuel Mounier von EU Travel Tech haben auch den Schritt der Kommission begrüßt, gemeinsame Kriterien dafür einzuführen, wann die Mitgliedsstaaten Reisebeschränkungen auferlegen sollten.

"Damit Menschen wieder reisen können, müssen sich europäische Länder bei der Verhängung von Reisebeschränkungen abstimmen. Es muss gemeinsame Kriterien geben, um auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse Risikogebiete zu bestimmen, sowie Testverfahren festzulegen. Das alles schlägt die Europäische Kommission vor, und wir unterstützen das nachdrücklich."

Obwohl die Pandemie fraglos verheerende Auswirkungen auf den europäischen Tourismussektor hatte, besteht die Hoffnung, dass sie einen positiven Wandel herbeiführen und umweltfreundlicher und nachhaltiger wird. Das bleibt ein langfristiges Ziel für Europa. Für die Zukunft hat die Europäische Kommission angekündigt, dass sie mit den Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten will, um einen Teil des kürzlich beschlossenen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbau-Fonds zu nutzen, um den Tourismus nachhaltiger zu gestalten.

"Nach dieser Krise werden die Menschen meiner Meinung nach bewusster reisen", sagt Mounier und fügt hinzu: "Sie werden nicht nur wissen wollen, was das beste Angebot ist, das sie bekommen können, sondern zum Beispiel auch, welche Reisemöglichkeit nachhaltiger ist. Deshalb müssen die Tourismusanbieter transparenter werden. Die Digitalisierung wird in dieser Hinsicht eine immer größere Rolle spielen und das Reisen einfacher und billiger, aber auch sicherer und sauberer machen."

Die wichtigsten Fakten

Die Europäische Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Reise- und Tourismussektor durch die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

Im Mai verabschiedete sie das Tourismus- und Verkehrspaket mit Initiativen und gemeinsamen Kriterien. Dieses Paket soll den Mitgliedstaaten dabei helfen, Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufzuheben und es Tourismusunternehmen zu ermöglichen, nach monatelangem Stillstand unter Beachtung der notwendigen Gesundheitsvorkehrungen wieder zu öffnen.

Im Juni wurde eine spezielle Website und die mobile Anwendung "Re-open EU" mit einer interaktiven Karte gestartet, um Touristen und Reisende mit relevanten Informationen über sicheres Reisen in der EU zu versorgen.

Die Kommission hat sich auch dafür eingesetzt, die Liquidität von Tourismusunternehmen, insbesondere von KMU, durch Flexibilität im Rahmen der Vorschriften für staatliche Beihilfen sowie durch EU-Finanzierung sicherzustellen:

Bereitstellung sofortiger Liquidität für Unternehmen, die von der Krise betroffen sind, durch die Coronavirus-Krisenreaktions-Investitionsinitiative, unter geteilter Verwaltung der Mitgliedsstaaten.

Bereitstellung von bis zu 8 Milliarden Euro an Finanzmitteln für 100.000 kleine Unternehmen, die von der Krise betroffen sind, durch den Europäischen Investitionsfonds.

Zur Unterstützung von Arbeitsplätzen hilft das SURE-Programm den Mitgliedstaaten, die Kosten nationaler Kurzarbeitsprogramme und ähnlicher Maßnahmen zu decken, die es den Unternehmen ermöglichen, Arbeitsplätze zu sichern. Die Kommission unterstützt auch Partnerschaften zwischen Arbeitsverwaltungen, Sozialpartnern und Unternehmen, um die Umschulung, insbesondere von Saisonarbeitern, zu erleichtern.

Im Juli erzielte der Europäische Rat eine Einigung über das Konjunkturprogramm und den Haushalt der EU für den Zeitraum 2021-2027. Darin wird die Kommission ermächtigt, bis zu 750 Milliarden Euro auf den Finanzmärkten aufzunehmen, wovon 672,5 Milliarden Euro an die 'Aufbau- und Resilienzfazilität' gehen.

