2.828 Neuinfektionen und Ärger um "Beherbergungsverbote"

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen für Deutschland 2828 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das ist ein neuer Höchstwert seit April.

449 Covid-19-PatientInnen werden intensivmedizinisch behandelt, 219 davon werden beatmet. Vor einer Woche (29.9.) waren es 352 auf Intensivstationen - davon 195 beatmet. Etwa 8900 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.

Die Zahl der Todesfälle liegt laut RKI bei 9562. Das sind 16 mehr als am Vortag.

Vom 28. September bis 4. Oktober haben sich laut RKI etwa 7,7 Prozent der Infizierten wahrscheinlich im Ausland angesteckt. Diese Zahl ist in den vergangenen Wochen ständig gesunken.

Zeit der Partys in Berlin vorbei

Besonders die Nachtcubs hätten Probleme bereitet, sagt Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci im Interview mit Berliner Medien zu den verschärfen Regeln in der Hauptstadt. Nachts gibt es keine Partys mehr, aber auch keine Verkauf, auch Spätis etc. müssen von 23 Uhr bis 6 Uhr früh geschlossen bleiben. "Aber insgesamt ist auch die Botschaft: Die Zeit der Geselligkeit ist vorbei. Die Lage in Berlin ist ernst.", sagte Kalayci.

Streit um "Beherbergungsverbote"

Streit gibt es um die "Beherbergungsverbote" in mehreren Bundesländern, was bedeutet, dass die Hotels und andere kommerzielle Zimmervermieter keine Personen aus Risikogebieten mehr aufnehmen dürfen. Das gilt auch für die innerdeutschen Risikogebiete - wie die Berliner Bezirke mit hoher Zahl an Neuinfektionen wie Neukölln und Mitte.

Jetzt hat aber Berlins Nachbarbundesland Brandenburg präzisiert, dass das Beherbergungsverbot dort erst gilt, wenn der ganze Stadtstaat Berlin zum Risikogebiet erklärt wird. In der Erklärung der Landesregierung zu den neuen brandenburgischen Regeln steht "beim Beherbergungsverbot von Gästen aus innerdeutschen Risikogebieten: Stadtstaaten wie Berlin werden als Einheitsgemeinde betrachtet. Das bedeutet: Erst, wenn die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im gesamten Stadtstaat überschritten wird, greift das Beherbergungsverbot in Brandenburg."

Alle, die aus einer innerdeutschen Risikoregion nach Rheinland-Pfalz kommen, müssen sich unverzüglich nach der Einreise nach Hause oder in eine andere geeignete Unterkunft in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Beherbergungsverbote für Einreisende auch aus innerdeutschen Risikogebieten gelten derzeit in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Hessen, NRW, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Viele Hoteliers vermitteln ihre Gäste an Corona-Teststellen, allerdings befreien nicht überall negative Tests vom Beherbergungsverbot. Hoteliers versichern, sie könnten die Hygienekonzepte umsetzen und auch Gäste aus Risikogebieten aufnehmen.

Was Menschen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen und sich ab dem 15. Oktober vor einem Test fünf Tage in Quarantäne begeben sollen, ist nicht wirklich geklärt.

Sorge in der Schweiz

Auch aus der Schweiz gibt es besorgte Stimmen zu den neuen Coronavirus-Zahlen. Am Dienstag hat das Bundesamt für Gesundheit 700 Neuinfektionen gemeldet.

Nun müssen auch im Kanton Zug beim Einkaufen Masken getragen werden. Die Maskenpflicht gilt in den Kantonen Zürich, Genf, Waadt, Basel-Stadt, Solothurn, Neuenburg, Freiburg, Jura, Wallis und Zug.

Laut Watson.ch Der ehemalige Leiter der Corona-Taskforce, Matthias Egger, warnt vor einer Entwicklung wie in den Niederlanden. Dort war die Zahl der Neuinfektionen plötzlich stark angestiegen. Egger meint: "Eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wäre meines Erachtens spätestens jetzt in allen Kantonen sinnvoll".