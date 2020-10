Ein Bekannter in Deutschland hat noch die gehorteten Vorräte an Klopapier von Ende August, als er glaubte, er müsse für zwei Wochen in Quarantäne - wegen eines Verdachtsfalls auf der Arbeit. Eine französische Journalistin erklärt, dass die Leute in Paris den Kühlschrank auffüllen, sobald eine TV-Ansprache des Präsidenten angekündigt wird. Dabei waren die Supermärkte in Frankreich immer offen - auch während der harten Ausgangssperre im Frühjahr durften die Menschen zum Einkaufen.

Aber offenbar geht wieder die Angst um - an der deutsch-französischen Grenze gab es am Freitag vor der nächtlichen Ausgangssperre (in neun französischen Städten - Straßburg ist nicht betroffen) Schlangen vor den Tabakläden. Viele kaufen lieber eine Packung Windeln mehr ein, Hygieneartikel und Zigaretten sind in Deutschland billiger als in Frankreich. Und die Grenzschließungen von Mitte März zu Beginn der Pandemie haben ungute Erinnerungen hinterlassen.

"Können Einkaufstouristen weiter nach Deutschland?" fragt Blick.ch. Die Antwort lautet NEIN, nicht wirklich - denn seit 10 Kantone zu Risikogebieten erklärt wurden, braucht es einen weniger als 48 Stunden alten PCR-Test, um bei Konstanz die Grenze zu überqueren.

Deutschland hatte neue Regeln für die Einreise aus Risikogebieten für den 15. Oktober angekündigt, diese wurden aber auf den 8. November verschoben. Der deutsche Botschafter in der Schweiz meint, es werde dann eine Lösung für den Einkaufstourismus geben - derzeit brauchen Grenzpendlerinnen und Grenzpendler, SchülerInnen und Schüler sowie Geschäftsreisende keinen Coronavirus-Test.

Politikerinnen und Politiker versprechen, die Grenzen würden nicht geschlossen. In vielen Regionen gibt es inzwischen besondere Regelungen für Pendler, die täglich von einem Land ins andere fahren. So hat die Schweiz die grenznahen Gebiete in Frankreich trotz einer hohen Zahl von Neuinfektionen nicht zum Risikogebiet erklärt. Deutschland hat die Reisewarnung für französisiche Region Grand Est bis zur vergangenen Woche hinausgezögert.

Damit die Menschen weniger rauchen, sind Zigaretten in Frankreich teuer Jean-Francois Badias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Die deutsche Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner sagt im Interview mit der FAZ, "die Überzeugung, nicht mehr unabgesprochen Grenzen zu schließen, ist wichtig, damit der europäische Warenaustausch in Pandemiezeiten funktioniert. (...) Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund (...) Die Lieferketten funktionieren – das gilt nach wie vor.“

Klöckner warnt auch davor, zuviel zu kaufen und die Lebensmittel dann wegwerfen zu müssen: "Wer hortet, handelt nicht nur unlogisch, sondern auch unsolidarisch."

Viele Supermarktketten äußern sich mit beruhigenden Erklärungen. "Wir beobachten aktuell keine flächendeckende Veränderung des Einkaufsverhaltens der Kunden", heißt es bei REWE, Edeka und Kaufland. Nur ALDI und LIDL bestätigen gegenüber t-online einen leichten Anstieg der Nachfrage nach bestimmten Produkten, aber darauf sei man gut vorbereitet.

In den deutschsprachigen Twitter-Trends liegt an diesem Montagmorgen auch "Halloween" ganz vorne - "Klopapier" kommt in der Bestenliste nicht mehr vor.