Tote bei Demonstrationen in Peru

Zum sechsten Tag in Folge hat es in Peru Demonstrationen gegen die Amtsenthebung von Ex-Präsident Martín Vizcarra gegeben. Erneut setzte die Polizei in Lima Tränengas und Gummigeschosse ein. Mindestens drei Menschen wurden getötet. Mehrere Demonstranten und einige Journalisten wurden verletzt.

Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo. Mis condolencias a los familiares de estos héroes civiles que, ejerciendo su derecho, salieron en defensa de la democracia y en busca de un país mejor. (1/2) — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 15, 2020

Die Menschen gingen in der Hauptstadt Lima und anderen Städten des südamerikanischen Landes aus Protest gegen das aus ihrer Sicht undemokratische Vorgehen des Parlaments auf die Straße.

Vizcarra war wegen «dauerhafter moralischer Unfähigkeit» mit einer deutlichen Mehrheit der Abgeordneten am Montag vom Parlament des Amtes enthoben worden. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit als Gouverneur Bestechungsgeld angenommen zu haben.

Der konservative Parlamentspräsident Manuel Merino trat das Amt des Staats- und Regierungschefs am Dienstag an und stellte ein neues Kabinett zusammen. Im April stehen in dem Andenstaat Präsidenten- und Parlamentswahlen an.

Quiero reafirmar nuestro compromiso al pueblo peruano, porque lo que están tratando es de desprestigiar a este Congreso, que ha demostrado en estos 80 días, trabajar de punta a punta sin medirnos en las horas, pero recogiendo las necesidades del desarrollo del pueblo peruano. https://t.co/WZHhQE8Mab — Manuel Merino De Lama (@MerinoDeLama) June 8, 2020

Die Vereinten Nationen und Amnesty International hatten den Einsatzkräften übermäßige Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten bei Protesten an den vorigen Tagen vorgeworfen.