USA: Impfstoffauslieferung läuft an

In den USA läuft die Auslieferung des Corona-Impfstoffs an: In Kalamazoo in Michigan befindet sich eine der Produktionsstätten für das Mittel, die die US-Frima Pfizer gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelt hat. Arbeiterinnen und Arbeiter verpacken ihn zur Auslieferung.

Der Transport ist kompliziert, denn das Mittel muss bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden.