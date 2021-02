Umfragen zufolge schneiden die Befürworter der Unabhängigkeit von Katalonien bei der Regionalwahl st¨¨arker ab als die Sozialisten. Die in Madrid regierende sozialistische Partei hatte in Katalonien den ehemaligen Gesundheitsminister Salvador Illa ins Rennen geschickt. Seine PSC erzielte zwar absolut die meisten Stimmen, kommt aber nicht auf die meisen Sitze im Regionalparlament in Barcelona.

Die linke Unabhängigkeitspartei ERC liegt vor den Unabhängigkeitsbefürwortern von Juntos por Cataluña (JxC).

Die rechtspopulistische Partei VOX, die Proteste gegen die Corona-Regeln organisiert hatte, schneidet Hochrechnungen zufolge deutlich besser ab als die konservative Partei PP.

Wahlhelfer:innen in Schutzkleidung

Besonders viele Wahlberechtigte hatten sich wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen für Briefwahl entschieden. In vielen Wahlbüros trugen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer Schutzkleidung - ähnlich wie das medizinische Personal in Krankenhäusern.