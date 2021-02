Frühlingsgefühle bei 20° in Paris & Berlin - Schneemassen in Russland

Am Landwehrkanal in Berlin haben sich an diesem Samstag viele über frühlingshafte Temperaturen gefreut. Die meisten Menschen waren nach Wochen eisiger Kälte froh über die wärmeren Temperaturen. Dabei macht sich eine gewisse Corona-Müdigkeit im Lockdown breit.

In Paris gingen so viele Leute bei etwa 20 Grad an der Seine spazieren, dass die Polizei einschritt und auf die Einhaltung der Abstandsregeln in Coronazeiten drängte. Auch an der französischen Atlantikküste und an der Cöte d'Azur konnten die Bewohnerinnen und Bewohner das gute Wetter genießen - aber nur bis 18 Uhr. Die Regierung hat angekündigt, dass die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre in Frankreich in den kommenden Tagen stärker kontrolliert werden soll. Bei Nicht-Einhaltung werden 135 Euro Geldbuße verlangt.

Richtig viele Leute am Ufer der Seine in Paris BERTRAND GUAY/AFP

Spazierengehen im Corona-Hotspot Nizza VALERY HACHE/AFP

In La Teste-de-Buche an der Atlantikküste PHILIPPE LOPEZ/AFP

Weil sich die britische Variante des Coronavirus in den vergangenen Wochen sehr stark ausgebreitet hat, gilt in Tschechien zur Zeit der Gesundheitsnotstand.

Sonniger Samstag in Prag MICHAL CIZEK/AFP

In Russland ließen sich einige Personen vor enormen Schneemassen fotografieren.

Schneeberge in Moskau NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

In Glenview in Illinois Nam Y. Huh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

In weiten Teilen der USA hält eisige Kälte an. Lieferungen von Impfstoffen gegen das Coronavirus kamen nicht rechtzeitig an, so dass in Texas die Impfungen teilweise ausgesetzt wurden.