Teheran schafft schon vor Atom-Spitzengespräch Fakten

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist zu Spitzengesprächen in Teheran eingetroffen.

Hintergrund der Mission ist die iranische Ankündigung, Inspektionen von Atomanlagen durch Grossis Behörde einzuschränken.

Grossi traf zunächst den iranischen Atomchef Ali Akbar Salehi. Folgen sollten Unterredungen mit Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und eventuell auch Präsident Hassan Ruhani.

Mohammed Dschawad Sarif stellte vorab in einem TV-Interview klar. die Kameras der IAEA an den Anlagen würden trotz Grossis Besuch abgeschaltet, um ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz zu respektieren.

Mohammed Dschawad Sarif sagte in dem Inter´view: "Dies ist keine Fristsetzung für die Welt, und kein Ultimatum. Dies ist eine interne nationale Angelegenheit zwischen dem Parlament und der Regierung."

US-Bereitschaft für Wiedereintritt

Die US-Regierung war 2018 aus dem Wiener Atomabkommen einseitig ausgestiegen und hatte drastische Sanktionen gegen Teheran verhängt.

In der Folge gab es iranische Verstöße gegen das Abkommen, darunter eine höhere Urananreicherung als vereinbart und die Produktion von Uranmetall.

Die Regierung in Teheran drohte auch mit weiteren Provokationen, um ihren Einfluss zu erhöhen und US-Präsident Joe Biden dazu zu bringen, einer Rückkehr zum Abkommen Priorität einzuräumen. Biden hat gesagt, dass die USA an einem Wiedereintritt in das Abkommen interessiert sind.

Das übergeordnete Ziel des Abkommens ist, den Iran an der Entwicklung einer Atombombe zu hindern, was Teheran nach eigenen Angaben nicht will.