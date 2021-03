Stau im Suezkanal: Großes Containerschiff liegt quer

Ein großes Containerschiff hat sich im Suezkanal quer gestellt und blockiert die wichtige Transportverbindung zwischen Europa und Asien. Der Verkehr auf der engen ägyptischen Wasserstraße kam am Dienstag zum Erliegen. Auf einem jüngst veröffentlichten Bild sieht man die missliche Lage in der sich MV Ever Given, ein 400 Meter langes und 59 Meter breites taiwanesisches Schiff, befindet.

Wie genau es dazu gekommen ist, scheint unklar. "Das Containerschiff ist versehentlich auf Grund gelaufen, wahrscheinlich nachdem es von einer Windböe getroffen wurde", sagte Evergreen Marine Corp gegenüber AFP. Das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC hingegen meldete auf seiner Internetseite, es sei an Bord des Frachters der Evergreen-Line zu einem Stromausfall gekommen.

Instagram-Nutzerin Julianne Cona postete ein Foto des riesigen Containerschiffs vom Bord der Maersk Denver aus, die hinter der Ever Given festsitzt. "Ein Schiff vor uns ist beim Überqueren des Kanals auf Grund gelaufen und steckt nun quer über dem Kanal fest", schrieb sie. "Es sieht so aus, als ob wir hier noch eine Weile bleiben müssen," so Cona.

Die Maersk Denver ist nicht alleine, mittlerweile hat sich ein Stau gebildet und rund 100 Containerschiffe warten darauf, dass es endlich weiter geht. Die Firma Leth Agencies teilte auf Twitter mit: "Schlepper versuchen derzeit, das Schiff wieder flott zu machen".

Einfach scheint die Befreiungsaktion nicht zu sein. Es habe den Anschein, heißt es etwa im unten stehenden Tweet, als ob "jeder Schlepper, den Ägypten entbehren konnte, versucht, es frei zu ziehen."

Die ägyptischen Behörden haben sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Laut der Website Vessel Finder war das jetzt blockierte Schiff auf dem Weg nach Rotterdam.

Der 1869 eingeweihte Suezkanal wickelt 10 Prozent des internationalen Seehandels ab. Nach Angaben der Suez Canal Authority (SCA) passierten ihn im vergangenen Jahr fast 19.000 Schiffe.