Saarland kündigt Beendigung des Lockdown nach Ostern an

Das Saarland hat angekündigt, nach Ostern den Lockdown zu beenden. Es ist damit das erste deutsche Bundesland, das diesen Schritt gehen will. Ab dem 6. April sollen Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder geöffnet werden. Mit den Öffnungen wird auch die Teststrategie erweitert. So sollen für die weitreichenden Öffnungen Schnelltests zur Voraussetzung werden, die nicht älter als 24 Stunden sind. Entsprechende Schritte waren schon länger in der Landesregierung beraten worden, allerdings hatte man die Bund-Länder-Konferenz vor einer entsprechenden Entscheidung abgewartet.

Im krassen Gegensatz zur Ankündigung des Saarlands steht die jüngste Aussage vom Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler. Er erklärte bei einer Online-Konferenz der deutschen Botschaft in Washington, dass die dritte Welle an Corona-Infektionen in Deutschland nur mithilfe eines Lockdown gestoppt werden kann. Diese ließe sich nur stoppen, wenn 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sei. Das ist derzeit nicht der Fall. Mit Stand vom 24.03.2021 haben in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.150.256 Menschen eine Erstimpfung und 3.603.639 Millionen Menschen eine Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Seit Mittwoch wurden dem RKI 22.657 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz stieg im bundesweiten Schnitt auf 113,3 pro 100.000 Einwohner.