ATP: Nadal erneut Sandplatzkönig in Barcelona

Der Weltranglisten-Dritte Rafael Nadal hat zum zwölften Mal das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen.

Gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland setzte sich der Sandplatzspezialist in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 und 7:5 durch.

Der an Nummer zwei gesetzte Tsitsipas konnte Nadal mit dem 7:6 in "Durchgang Zwei" zwar einen Satz abnehmen, unterlag dann aber in einem hochklassigen Endspiel knapp.

Nach zwei zuvor vergebenen Matchbällen im zweiten Satz verwandelte Nadal schließlich seinen dritten Matchball zum spielentscheidenden 7:5.

Mit seinem Finalsieg beendete der Spanier die Erfolgsserie des Weltranglisten-Fünften Tsitsipas, der zuletzt neun Partien in Serie für sich entschieden hatte.

Der 34-jährige Nadal konnte damit auch sein zwölftes Endspiel in Barcelona gewinnen. Tsitsipas hatte in Monte Carlo zuletzt seinen ersten Masters-Titel gewonnen.