Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich für eine sofortige Freigabe des AstraZeneca-Impfstoffs für alle ausgesprochen. Die Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe will er komplett aufheben.

Zudem will Spahn den Impfabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung mit AstraZeneca von derzeit zwölf Wochen zu verkürzen. Noch heute wird der Gesundheitsminister mit den Amtskollegen der Bundesländer darüber reden, erklärte er im WDR. Die Freigabe von AstraZeneca solle ab sofort greifen. Für viele Deutsche rückt damit eine Impfung noch vor dem Sommer näher.

AstraZeneca hat in Deutschland weiter Image-Probleme. Das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns wird derzeit wegen seltener Blutgerinnseln im Gehirn bei einigen jüngeren Geimpften nur noch für über 60-Jährige eingesetzt. Nichtsdestotrotz gibt es viele Deutsche unter 60 Jahren, die sich gerne mit AstraZeneca impfen lassen würden, bislang aber noch in der Impf-Reihenfolge dran sind.

Bisher haben rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Den vollen Impfschutz erhielten 8,3 Prozent der Bevölkerung.

Allein gestern wurden 813.290 Impfspritzen gesetzt. Laut Jens Spahn war es seit Start der Impfkampagne in Deutschland der dritte Tag, an dem mehr als 800.000 Impfungen erfolgt sind. Der bislang höchste Tageswert seit Beginn der Impfkampagne war am vergangenen Mittwoch mit mehr als einer Million Impfungen erreicht worden.

Insgesamt wurden in Deutschland bislang 31,5 Millionen Dosen verabreicht, davon etwas mehr als 24,5 Millionen bei Erstimpfungen und weitere gut 6,9 Millionen bei Zweitimpfungen.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften hat das Saarland mit 33,1 Prozent. Brandenburg liegt mit 26,4 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Von etwa 35,7 Millionen gelieferten Impfdosen wurden bislang 88,1 Prozent verbraucht. Die Impfkampagne in Deutschland hat Ende vergangenen Jahres begonnen.

Die Corona-Lage in Deutschland

Derweil hat das RKI 21.953 neue Corona-Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren es 24.736. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter und liegt jetzt bei 129,1.

Bundesweit wurden laut RKI binnen 24 Stunden 250 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264.