Nach Elfmeter-Drama: Villareal gewinnt 12 : 11 gegen Manchester United

In einem wahren Elfmeter-Krimi haben sich die Spanier von Villareal im Finale der Europa League mit 12 zu 11 gegen Manchester United durchgesetzt.

Die Mannschaft von Europacup-Experte Unai Emery bezwang die Red Devils am Mittwochabend im polnischen Gdansk. Den entscheidenden Elfmeter vergab Uniteds spanischer Nationaltorwart David de Gea, was für Partystimmung unter den mitgereisten spanischen Fußball-Fans sorgte.

9500 Zuschauer waren im Stadion von Danzig zugelassen.

Villarreal, das zuvor auf europäischer Ebene die 2003 und 2004 verbuchten Gewinne des UI-Cups vorweisen konnte, brachte sich in der 29. Spielminute in Führung. Gerard beförderte die Kugel in Folge eines Freistoßes aus rund sieben Metern Entfernung in die Maschen.

Villarreals Gerard und seine Mannschaftkameraden feiern das 1:0 KACPER PEMPEL/AFP

Manchester glich zehn Minuten nach der Halbzeit zum 1:1 aus: Edison Cavani war zur Stelle. Da der Treffer aus abseitsverdächtiger Position erzielt wurde, musste die Gültigkeit am Bildschirm überprüft werden, hielt den Blicken der Regelhüter aber stand.

Am Samstag: Manchester City gegen Chelsea im Champions-League-Endspiel

Am Samstag geht es dann um den Titel in der „Königsklasse“: In Porto bestreiten Manchester City und der FC Chelsea das Champions-League-Endspiel.