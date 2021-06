"Willkommen in der Stadt des Friedens" - mit diesen Worten hat der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin die illustren Staatsgäste empfangen. Der Handshake zwischen dem russischen und dem US-Präsidenten gilt ebenfalls als positives Zeichen.

Pünktlich um 13 Uhr 30 konnte das Gipfeltreffen in der Villa la Grange in Genf mit Blick auf den See beginnen. Die Gespräche sollten vier bis fünf Stunden dauern.

Der russische Staatschef war erst an diesem Mittwoch in die Schweiz gereist.

Im Vorfeld hatten Spannungen zwischen Russland und den USA die Begegnung überschattet, bei der es vor allem um Abrüstung und internationale Konflikte geht. Aber auch Themen wie Cybersicherheit und Menschenrechte sollten zur Sprache kommen.