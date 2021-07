Riesenwandgemälde von Messi in seiner Geburtsstadt

Fußballstar Lionel Messi hat jetzt sein eigenes riesiges Wandgemälde in seiner argentinischen Geburtsstadt Rosario. Es ist 14 Meter hoch und acht Meter breit und ziert die Seite eines Hochhauses des Viertels La Bajada. In der Gegend hatte der Fußballer seine Kindheit verbracht. In unmittelbarer Nähe befindet sich zum Beispiel die Schule, in die Messi ging.

Das 14 Meter hohe und acht Meter breite Kunstwerk ziert eine Hauswand wo der Fußballer seine Kindheit verbrachte. Es wurde direkt gegenüber der Schule angebracht, in die Messi als Kind ging.