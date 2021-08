Terrorwelle in Afghanistan - "USA sind Schuld"

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat für die stark aufflammende Gewalt im Land den plötzlichen Truppenabzug der USA verantwortlich gemacht. Im Parlament drohte er, der Rückzug werde Konsequenzen haben.

Afghanistan mache eine beispiellose Welle an Terrorangriffen durch, sagte Ghani. Die Taliban hätten sich in den letzten 24 Jahren verändert. Sie führten mittlerweile viel häufiger und aggressivere Angriffe durch. Die Taliban hätten nicht nur ihre Verbindungen zu Terroristen im In- und Ausland nicht gekappt, sondern diese weiter intensiviert.

Die Gewalt ist weiter gestiegen. Aschraf Ghani Afghanischer Präsident

Die Taliban hatten zuletzt ihre Angriffe auf Laschkargah, Kandahar und Herat verstärkt. Tausende Zivilisten ergriffen die Flucht.