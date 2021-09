Die Maskenpflicht geht, die Empfehlung bleibt

In Portugal hat die Generaldirektorin für Gesundheit die Bedeutung des freiwilligen Tragens von Masken zum Schutz vor dem Coronavirus unterstrichen.

Das Gesetz zur Maskenpflicht, wenn Abstände zu anderen Personen weniger als anderthalb Meter betragen, läuft am kommenden Sonntag aus.

Empfohlen bleibt der Schutz danach etwa auf Spielplätzen von Schulen und Veranstaltungen unter freiem Himmel, bei denen viele Menschen zusammenkommen.

Nach einer Sitzung eines Parlamentskomitees zu dem Thema sagte Gesundheits-Generaldirektorin Graça Freitas: "In Schulen, auf Spielplätzen, wo viele Jugendliche und Kinder zusammen sind. Also, hier wird es gerechtfertigt sein. Die Mobilität selbst an bestimmten Orten in den Städten, wo sich viele Menschen aufhalten... die könnte eine Ausnahme, eine andere Empfehlung darstellen."

Zum Schulstart am 17. September steht das Gesundheitswesen vor einem Mammutprojekt. Bis dahin sollen sollen alle 200.000 Mitarbeitenden an Schulen gestestet worden sein.