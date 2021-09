Tod von George Floyd: Ex-Polizist geht gegen Urteil vor

Der nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd verurteilte Ex-Polizist Derek Chauvin will offenbar gegen seine Verurteilung vorgehen. Unter anderem wirft er dem Richter Ermessensfehler vor.

Chauvin ist in den USA zu 22 Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen Mordes zweiten Grades – das ist etwa vergleichbar mit Totschlag. Er hatte bei der Festnahme des Afroamerikaners George Floyd sein Knie neun Minuten lang in Floyds Hals gepresst. Wenig später starb Floyd. Das Video von dem Vorfall verbreitete sich im Internet und in den Medien und löste eine große Protestwelle gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt aus.