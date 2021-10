Wie können Verbraucher in diesem Winter ihre Stromrechnung senken?

Die Erdgaspreise in Europa sind sprunghaft angestiegen und haben sich seit dem letzten Jahr mehr als versiebenfacht. Für die Verbraucher bedeutet das wahrscheinlich teurere Rechnungen für Gas und Strom.

Dies ist zum Teil auf die steigende Nachfrage zurückzuführen, da die COVID-19-Pandemiebeschränkungen in vielen Ländern nachlassen. Außerdem nutzten die Verbraucher während des langen Winters in Europa im vergangenen Jahr mehr Erdgas zum Heizen.

Lesen Sie hier mehr über die Ursachen der Krise.

Die steigenden Preise werden sich wahrscheinlich noch stärker auf die Rechnungen der Verbraucher auswirken, wenn die Temperaturen in Europa sinken. Allerdings gibt es eine Reihe Möglichkeiten, um im Alltag Energie zu sparen.

Wie kann man energieeffizienter werden?

"Die billigste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen", sagt Eoin Kelly, Referent für Energiepolitik bei der Europäischen Verbraucherorganisation. "Raumheizung und Warmwasserbereitung können zusammen etwa 50 Prozent der Rechnungen vieler Nutzer ausmachen", erklärte er.

Kelly leitet das STEP-Projekt, das Beratung und kostengünstige Lösungen für Menschen anbietet, die Gefahr laufen, ihre Energierechnungen nicht bezahlen zu können. Er sagt, dass es viele einfache Möglichkeiten gibt, wie Konsumenten ihren Wasserverbrauch reduzieren und ihre Häuser besser isolieren können, um ihre Energierechnungen zu senken.

Dazu gehört, die Heizkörper nicht mit Kleidung, Vorhängen oder Möbeln zu bedecken, damit sie die Räume richtig beheizen können, und Telefone oder Computer nicht unnötig aufzuladen.

Im Alltag Energie sparen ist möglich: Mit ein paar simplen Veränderungen bei den Gewohnheiten.

Etwa 20 Prozent der Wärme können Kelly zufolge über den Fußboden und etwa 25 Prozent über den Dachboden verloren gehen, weshalb man darauf achten sollte, dass beide gut isoliert sind.

Die Verwendung eines Duschkopfes mit geringem Wasserdruck kann den Wasserverbrauch ebenfalls erheblich senken und die Energierechnung reduzieren.

Vergleich von Verträgen zwischen Anbietern

Einige Experten empfehlen, dass die Verbraucher auch ihre Energieverträge durchsehen und mögliche Anbieter vergleichen sollten.

"Aus unserer Beobachtung wissen wir, dass eine ganze Reihe von Verbrauchern in Europa immer noch bei ihrem traditionellen Versorger sind, d. h. bei dem, den sie vor der Liberalisierung hatten", sagte Dennis Hesseling, Leiter der Abteilung Infrastruktur, Gas und Einzelhandel bei der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER).

"Oft, nicht immer, aber sehr oft gibt es günstigere Angebote auf dem Markt."

Man kann zum Beispiel einen Festpreisvertrag abschließen, der teurer ist, aber nicht schwankt, oder einen variablen Vertrag, der stärker vom Markt abhängt.

"Es ist sehr, sehr wichtig, sich die verschiedenen Energievertragsoptionen anzusehen, die einem angeboten werden", sagt Marine Cornelis, Gründerin von Consumer Next Energy und EU-Klimapakt-Botschafterin.

"Es gibt in Europa einige Preisvergleichs-Tools, mit denen man die Preise der verschiedenen Anbieter mit dem zertifizierten System vergleichen kann. So kann man zumindest kontrollieren und wissen, was man ausgeben wird."

Hesseling fügt hinzu, dass man mit Hilfe dieser Vergleichswebsites, die oft von Ombudsleuten oder Regulierungsbehörden zertifiziert sind, verschiedene Angebote vergleichen kann.

"Normalerweise geben Sie Ihren Energieverbrauch ein und erhalten einen Überblick über die Angebote, die Ihnen als Verbraucher zur Verfügung stehen, und Sie können diese vergleichen und sehen, welches Angebot günstiger ist. Und in manchen Fällen finden Sie vielleicht einen anderen Anbieter, der Ihnen den gleichen Strom und das gleiche Gas zu einem günstigeren Preis anbietet", sagte er.

Ein Festpreisvertrag mag zwar teurer sein, aber Experten raten dazu, während der Preiskrise bei diesen Verträgen zu bleiben, da ein variabler Vertrag von den hohen Preisen beeinflusst werden könnte.

Es ist auch wichtig, zu prüfen, ob man je nach Vertrag Anspruch auf irgendwelche Vorteile hat. In Spanien zum Beispiel gilt der "Bono social" oder der staatliche Energierabatt für Verträge auf dem regulierten Markt, wo nur wenige Festpreisverträge angeboten werden.

Es ist kompliziert... also wenden Sie sich an Anbieter und andere um Hilfe

Verbraucher können auch mit den Versorgern über einen möglichen Zahlungsplan sprechen, wenn die Rechnungen in diesem Winter steigen, sagen Experten, oder sich an Verbraucherorganisationen und gemeinnützige Organisationen wenden, die sich mit Energiearmut befassen.

"Das Problem ist, dass es für die Verbraucher oft schwierig ist, sich umzuschauen. Sie haben vielleicht nicht die Zeit oder die Mittel. Wir können nicht alle professionelle Verfechter der Verbraucherrechte sein. Es sollte kein Vollzeitjob sein, seine Verbraucherrechte zu kennen", sagt Kelly, der sich Energiearmut - also den Zusammenhang von Armut und Kosten für Energie - bekämpfen will.

Viele Wohltätigkeitsorganisationen bemühen sich auch darum, die Menschen darüber aufzuklären, wie sie Zugang zu Subventionen erhalten können, die über lokale Beratungsstellen und Bürgerversammlungen verfügbar sind.

"Menschen, die bereits Probleme haben, neigen dazu, das Gefühl zu haben, dass das System nicht für sie bestimmt ist oder dass sie kein Anrecht auf [Hilfe] haben, weil es andere Menschen gibt, die mehr leiden", so Cornelis.

Es kann schwierig sein, bürokratische Schlupflöcher zu nutzen, um an verfügbaren Hilfen zu gelangen.

In Spanien erhält so nur etwa eine von drei Familien, die sich dafür qualifizieren, Zugang zu den staatlichen Ermäßigungen.

"Wir haben eine sehr geizige, sehr knauserige, sehr schwierige, sehr bürokratische Sozialprämie mit sehr anspruchsvollen Bedingungen... und deshalb ist der Rabatt in der Sozialprämie sehr gering", sagte Enrique García von der Organisation der Verbraucher und Nutzer (OCU), einer unabhängigen spanischen Verbraucherorganisation.

Viele Experten und Wohlfahrtsverbände fordern die Regierungen auf, ein Verbot von Stromabschaltungen zu erlassen, um zu verhindern, dass Menschen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können, ohne Strom oder Heizung dastehen, wie es während der Pandemie der Fall war.

"Es sollte [den Verbrauchern] leichter gemacht werden. Ihre Rechnungen sollten klarer sein und sie sollten bessere Möglichkeiten haben, sich umzusehen und einen anderen Anbieter zu finden", so Kelly weiter.