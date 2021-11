Coronavirus in Deutschland: Wieder mehr als 48 000 Neuansteckungen binnen 24 Stunden

In Deutschland sind 48 640 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet worden. Laut dem Robert Koch-Institut ist das der zweithöchste Wert seit Pandemiebeginn. Noch höher war die am Donnerstagmorgen vom RKI gemeldete Zahl.

Und wir sollten auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die eröffneten Impfzentren auch gemeinsam auch mit Mitteln des Bundes finanziert werden Olaf Scholz geschäftsführender deutscher Finanzminister

Olaf Scholz, geschäftsführender deutscher Finanzminister und wahrscheinlich kommender Kanzler, hatte im Bundestag bezüglich Impfzentren geäußert: „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie wieder eröffnet werden. Und wir sollten auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die eröffneten Impfzentren auch gemeinsam auch mit Mitteln des Bundes finanziert werden."

Österreich: 2G statt 3G

In Österreich gelten wegen des ebenfalls deutlichen Anstiegs der Fallzahlen wieder umfassende Alltagseinschränkungen: Nur noch gegen Covid-19 geimpfte oder von der Krankheit genesene Personen dürfen Gaststätten oder Kultur- und Sporteinrichtungen betreten. In Oberösterreich wird die Regel ab dem 22. November unter anderem auf Arbeitsplätze im Gesundheitswesen ausgeweitet.

In Moskau sind in U-Bahnhöfen Teststellen eingerichtet worden. Erst am Montag war in der russischen Hauptstadt eine allgemeine einwöchige Arbeitspause beendet worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.