Roger Federer: Rückkehr wohl erst im Sommer

Roger Federers Zukunft als Leistungstennisspieler ist mehr denn je ungewiss. Wie er gegenüber der Zeitung „24 heures“ mitteilte, rechnet der 40-Jährige nicht mit einer Rückkehr vor Sommer 2022. Somit wird Federer in jedem Fall die Australian Open verpassen, die in der zweiten Januar-Hälfte stattfinden. Sechsmal hat der Schweizer das Turnier bislang gewonnen, erstmals 2004 und zuletzt 2018.

Federer hatte sich einer dritten Knieoperation unterziehen müssen, zuletzt stand er Anfang Juli in Wimbledon auf dem Platz. Gedanken an ein Karriereende wischte er beiseite: Er wolle noch einmal sehen, was er als Tennisprofi leisten könne. Dafür kämpfe er und sei sehr motiviert, sagte der 40-Jährige gegenüber der Zeitung „24 heures“.