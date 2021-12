36 Mrd. Euro für Nothilfe gesucht

36 Milliarden Euro brauchen die Vereinten Nationen, um den weltweit sprunghaft ansteigenden Bedarf an humanitärer Hilfe zu decken.

Pandemie, Klimawandel und Konflikte würden immer mehr Menschen in existentielle Not bringen. Die Zahlen belegen einen Anstieg um 250 Prozent gegenüber 2015 die benötigen Gelder sind doppelt so viel wie noch vor vier Jahren.

Wir schätzen, dass im Jahr 2022 274 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen werden. Das ist ein Anstieg um 17 % gegenüber 2021 und entspricht der Größe des viertbevölkerungsreichsten Landes der Welt, um es einmal anders auszudrücken. Mit diesem Programm wollen wir den am meisten bedrohten 183 Millionen Menschen helfen. Martin Griffiths Vereinte Nationen, humanitäre Angelegenheiten

Im Brennpunkt steht Äthiopien: Tausende Menschen sind dort gestorben, Millionen wurden durch den Konflikt um die nördliche Region Tigray vertrieben. Circa 26 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe, 400.000 Menschen sind akut von Hunger bedroht.