Innenminister Nehammer wird nächster Kanzler in Wien

Für mich als neuen Parteivorsitzenden der Volkspartei ist es wichtig, das wir unsere Linien halten, das wir klar sagen, was notwendig ist wenn es um Migration und Asyl, wenn es um die Frage der Sicherheit für die Menschen in unserem Land geht. Für mich sind drei Grundwerte in der Volkspartei besonders wichtig, diese Grundwerte haben in der heutigen Zeit grössere Bedeutumg denn je: Das sind Verantwortung, Solidarität und Freiheit.