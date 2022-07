Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt in Wien Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Bei dem offiziellen Besuch wollten die beiden Regierungschefs unter anderem über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und gemeinsame Migrationspolitik - mit Schwerpunkt illegale Migration.

Auf Nachfrage am Mittwoch hatte Nehammer zudem gesagt, er plane Orban auf die Verharmlosung der NS-Zeit in Form von Scherzen gegenüber Orban anzusprechen. Der Ungar hatte den Gas-Notfallplan der EU scharf kritisiert und dabei Worte gewählt, die in Brüssel und Budapest als Anspielung auf die NS-Gaskammern verstanden wurden.

Ein österreichischer Journalist filmte die Buh-Rufe bei der Ankunft Orbans. Samuel Winter kritisierte gleichzeitige, dass Orban mit Ehrengarde empfangen wird.

Ungarn hatte am Montag beim EU-Energieministertreffen als einziges Land gegen den Notfallplan gestimmt, mit dem die Mitgliedsländer bis Ende März 15 Prozent Gas einsparen wollen. "Ich verstehe nicht, wie Mitgliedstaaten dazu gezwungen werden sollen", sagte Orban. "Aber Deutschland hat ja ein gewisses Know-How in dem Bereich, wie die Vergangenheit gezeigt hat."

Internationale Empörung rief Orban zudem mit ablehnenden Aussagen zur "Rassenmischung" hervor. Das Internationale Auschwitz Komitee nannte Orbans Äußerungen "dumm und gefährlich". EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans mahnte auf Twitter, Rassismus habe "keinen Platz in Europa, denn unsere Stärke beruht auf Vielfalt".