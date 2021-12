Botschaft an neue Bundesregierung: Rettungswesten vorm Parlament

Schwimmwesten auf den Stufen des Reichstagsgebäudes in Berlin, 300 an der Zahl. Die Nichtregierungsorganisation Sea-Watch und ein Künsterkollektiv wollten damit an das Schicksal Hunderter Migrantinnen und Migranten erinnern, die auf dem Weg in die Europäische Union auf See ums Leben kamen. Sie forderten die neue Bundesregierung auf, die Einwanderung nach Deutschland zu entkriminalisieren und sichere Routen in die Bundesrepublik zu schaffen.