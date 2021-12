PCR-Test, Impfung, Quarantäne: Wo in Europa gelten welche Einreiseregeln?

Die meisten Länder haben Reisebeschränkungen erlassen, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Doch längst nicht in jedem Land gelten die gleichen Regeln. Sei es Quarantäne-Regelungen, PCR-Test bei Einreise und/oder nach der Ankunft in einem Land oder Maskenpflicht: Vor dem Buchen einer Reise sollte man sich immer informieren - denn die Bestimmungen ändern sich schnell.

Eine Gemeinsamkeit der EU-Länder ist das digitale Covid-Zertifikat (EUDCC), das durch einen ablesbaren QR-Code, mit dem der freie Personenverkehr innerhalb der EU weiterhin möglich gemacht werden soll.

Zu den jüngsten Änderungen gehören:

Die Schweiz hat ihre Testanforderungen für alle Einreisenden geändert.

Frankreich verlangt nun einen negativen COVID-19-Test von Einreisenden aus Großbritannien.

In Deutschland gilt vielerorts 2G, also Zugang zu vielen Veranstaltungen oder anderen Orten bekommen nur Geimpfte oder Genesene. Die Regelungen können von Bundesland zu Bundesland variieren.

Britische Touristen dürfen derzeit nur vollständig geimpft einreisen.

In Österreich gilt derzeit ein vollständiges Einreiseverbot für Tourist:innen, nur Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder die ihren Wohnsitz in Österreich haben dürfen einreisen.

In Deutschland, den Niederlanden und Belgien sind die Fälle sprunghaft angestiegen, was zu verstärkten Beschränkungen geführt hat. Einzelheiten sind in der Tabelle weiter unten aufgeführt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, aber die Vorschriften ändern sich schnell, daher sollten Sie sich vor Ihrer Reise über die offiziellen Empfehlungen der Regierung informieren. Die Links zu den jeweiligen offiziellen Internetseiten mit Einreiseinformationen sind verlinkt.