Tiergarten-Mord: Lebenslange Haft für 56-jährigen Russen

Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an einem Georgier tschetschenischer Abstammung im Kleinen Tiergarten ist ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das hat das Berliner Kammergericht am Mittwoch verkündet.

Am 23. August 2019 wurde der Mann, ein Georgier tschetschenischer Abstammung im Zentrum der deutschen Hauptstadt ermordet. Er hatte 2016 Asyl in Deutschland beantragt und lebte seitdem im Land. Die russischen Behörden führten ihn allerdings als "Terrorist" und Staatsfeind. So hatte er im Krieg zwischen der einstigen Sowjetrepublik Tschetschenien und Russland gegen letzteres gekämpft.

Vor Gericht stand ein 56 Jahre alter Mann russischer Staatsbürgerschaft, der mit gefälschten Papieren nach Berlin gereist sein soll, um die Tat zu begehen. Die Bundesstaatsanwalt hatte lebenslange Haft gegen den Russen beantragt. Er war offenbar Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und hatte für den Auftragsmord eine Scheinidentität erhalten. Sie ging davon aus, dass es sich bei der Tat um einen Auftragsmord von russischer Seite handelte und hatte lebenslänglich für den Täter gefordert.