Euronews mit AP Von Anne Frieda Müller mit

Es gibt vermeht Hinweise auf einen Gefangenenaustausch in Kaliningrad bzw. an der Grenze zu Polen. Es wurde beobachtet, dass das Flugzeug mit der Kennung RA-61727 in der russischen Exklave landete und wieder davon flog. In der Vergangenheit wurde es für den Austausch anderer Gefangene genutzt.