Papst-Botschaft an Weihnachten 2021: Von Corona und Konflikten

Wie in jedem Jahr hat Papst Franziskus zu diesem Weihnachtsfest 2021 seinen Segen "Urbi et Orbi" - das bedeutet "der Stadt und der Welt" - gespendet. Im Vatikan hatten sich schon am Vormittag zahlreiche Gläubige mit Regenschirmen oder in Regenjacken - die meisten mit Mund-Nase-Schutz - versammelt, um trotz des Regens in Rom dabei zu sein, wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche um 12 Uhr seine Botschaft verkündet.

Der Papst sprach zu Beginn von der Schwierigkeit des Dialogs in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.

Franziskus rief dazu auf, an die Menschen in Syrien zu denken und an die Kinder, die unter dem Krieg im Jemen leiden.

Er erinnerte auch an die Menschen, die wegen der Coronakrise unter finanziellen Sorgen leiden, und er sprach von der Wirtschaftskrise im Libanon.

Der Papst erwähnte das schwere Schicksal der Menschen in Afghanistan - und die Menschen in Myanmar. Franziskus warnte auch vor einem Konflikt in der Ukraine.

In der Coronakrise forderte der Papst dazu auf, an die Älteren zu denken und dafür zu sorgen, dass alle Menschen auf der Welt geimpft werden können.

Bei der Christmette am Vorabend im Petersdom hatte Papst Franziskus zu mehr Bescheidenheit aufgerufen und alle dazu aufgefordert, mit dem Jammern aufzuhören.

Auf seiner Reise nach Zypern und Griechenland hatte Franziskus zu mehr Verständnis für Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten aufgefordert. Etwa 50 Personen, die auf der Mittelmeerinsel Zypern gestrandet waren, hat der Papst nach Rom fliegen lassen, damit sie in Italien ein neues Leben beginnen können.