Video. Papst spricht in Oster-Botschaft von Krieg "in den Augen der Kinder"

no comment

In der traditionellen Oster-Botschaft URBI ET ORBI, die über TV und Radio international verbreitet wird, hat sich Papst Franziskus an diesem Sonntag gegen die Logik der Kriege und der Waffen ausgesprochen. Er sagte vom Balkon des Petersdoms aus: "Krieg ist immer eine Absurdität und eine Niederlage! Lassen wir nicht zu, dass die Winde des Krieges immer stärker über Europa und das Mittelmeer wehen. Geben wir der Logik der Waffen und der Aufrüstung nicht nach".