Tödliche Tornados in Kentucky - Weihnachten im Katastrophengebiet

Nach dem Durchzug mehrerer Tornados in Kentucky haben Freiwillige vielen betroffenen Familien geholfen, trotz großer Verluste Weihnachten zu feiern. Über 30.000 Mahlzeiten wurden in den vergangenen zwei Wochen in Mayfield ausgegeben, der Ort wurde besonders schwer getroffen. Andernorts verteilten NGOs Spielzeug.

Bei dem Unglück in der Nacht vom 10. Dezember wurden 79 Menschen getötet. Die Tornados hatten dort über 320 Kilometer hinweg eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Zum Zeitpunkt des Unglücks arbeiteten rund 110 Menschen in einer Fabrik in Mayfield, die dem Erdboden gleich gemacht wurde. 40 Mitarbeiter konnten gerettet worden.