In Südafrika müssen sich Menschen, die Kontaktpersonen sind oder sich mit dem Coronavirus infiziert haben, nicht mehr in Quarantäne. Diese gilt aber weiterhin für Coronavirus-Ausbrüche in Pflegeheimen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.

"Die bisherigen Eindämmungsstrategien sind nicht mehr angemessen - die einzige praktikable Strategie ist die Milderung der Folgen. (...) Dies gilt insbesondere für die neueren ansteckenderen Varianten wie Omikron", erklärte der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Sifiso Buthelezi, in einer Mitteilung.

An diesem 25. Dezember meldet das Gesundheitsministerium 5.604 Neuinfektionen und 41 Todesfälle durch Covid-19 in 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf unter 200 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gesunken.

Auch das sogenannte Contact-tracing, die Kontaktnachverfolgung von Personen, die möglicherweise mit Covid-19 in Kontakt gekommen sind, ist in Südafrika nicht mehr erforderlich.

"Die Quarantäne war für die Behörden und für die Gesellschaft kostspielig, da viele Menschen ihrer Arbeit fernbleiben und somit ihr Einkommen verlieren und Kinder nicht zur Schule gehen können", heißt es in dem Rundschreiben des Gesundheitsministeriums.

"Alle Kontaktpersonen müssen weiterhin ihren normalen Pflichten nachgehen, wobei sie verstärkt auf frühe Anzeichen achten sollten (durch tägliche Temperaturkontrolle und Überwachung der Symptome). Wenn sie Symptome haben, sollten sie getestet und je nach Schweregrad der Symptome behandelt werden".

Offenbar soll durch die neue Strategie auch sichergestellt werden, dass das Gesundheitssystem weiterhin funktioniert - auch wenn es viele Infizierte unter den Beschäftigten gibt. Auch in Südafrika waren viele Menschen krankheitsbedingt ausgefallen.

Buthelezi sagte, dass sich die Tests derzeit auf diejenigen konzentrieren sollten, die Symptome zeigen, während die meisten Infizierten, gar keine Symptome haben.

Dennoch werden die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, die Coronaregeln weiterhin zu beachten.

Die Regierung schätzt, dass sich 60 bis 70 Prozent der Menschen in Südafrika bereits mit dem Coronavirus infiziert haben.