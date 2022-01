Nach Protest gegen teuren Sprit: Regierung in Kasachstan tritt zurück

Vor allem in der Wirtschaftsmetropole Almaty war es bei den Protesten gegen die Gaspreise in Kasachstan zur Krawallen gekommen. Nach den landesweiten Demonstrationen ist an diesem Mittwoch die Regierung von Ministerpräsident Askar Mamin zurückgetreten. Dabei geht es vor allem um teureres Flüssiggas, das als Sprit für Fahrzeuge sowie zum Heizen und Kochen verwendet wird.

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew nahm die Demission an und setzte den bisherigen Stellvertreter des Regierungschefs Alikhan Smailow als Nachfolger des Ministerpräsidenten ein. Da der Rücktritt im Internet auf der Seite des Staatschefs bekannt gegeben wurde, sprechen einige Quellen davon, dass der Präsident das Kabinett abgesetzt habe.

Bis zum 19. Januar hatte Tokajew nach den Ausschreitungen bei den Protesten den Ausnahmezustand verhängt. Bei den Demonstrationen waren 95 Polizeikräfte verletzt worden.

Der 68-jährige Tokajew ist der Nachfolger des langjährigen Präsidenen Nursultan Nasarbajew, der Kasachstan seit 1989 regiert hatte. Der 81-jährige Nasarbajew nimmt aber als sogenannter "Führer der Nation" nach wie vor Einfluss auf die Politik des Landes. Dieser Titel sichert ihm auch Immunität vor Strafverfolgung durch die Justiz.