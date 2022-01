Für seine Rolle im Film "Lilien auf dem Felde" wurde Sidney Poitier als erster Schwarzer Schauspieler 1964 mit einem Oscar für die beste männliche Hauptrolle ausgezeichnet. Jetzt ist die Hollywoodlegende im Alter von 94 Jahren gestorben.

Das gab der Außenminister der Bahamas, Fred Mitchell, bekannt. Demnach starb Poitier am Donnerstagabend. Die Eltern von Poitier kamen aus den Bahamas, der Schauspieler selber wurde aber in Miami, Florida im Jahr 1927 geboren.

Poitier war zu einer Zeit erfolgreich, in der nur sehr wenige Hauptrollen in der Filmbranche an Schwarze Menschen vergeben wurden. Er gilt als Hollywoods erster Schwarzer Movie-Star.

Unsere Journalisten arbeiten gerade an dieser Meldung. Sobald es mehr Informationen gibt, halten wir Sie auf dem Laufenden.